EU zeigt sich unbeeindruckt von Trump-Drohungen

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hat sich von den Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Stahlstreit unbeeindruckt gezeigt. Der Handel werde zum "Sündenbock" für Probleme der Globalisierung gemacht, sagte Malmström am Montag. Er werde "als Waffe" eingesetzt, "um zu drohen und einzuschüchtern". Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) ist für eine "besonnene Reaktion" der EU.

Schramböck erklärte am Montag vor Beginn des EU-Wettbewerbsrats zur Industriepolitik in Brüssel, sie sei gegen Alleingänge einzelner Staaten. "Ich sehe Europa nicht als schwach" erklärte sie. Zudem ist Schramböck überzeugt, dass die Einigkeit der EU halten werde.

Für die Union gelte es, "neue Handelspartner zu finden". Schramböck sprach von "privilegierten Wirtschaftspartnern". Außerdem brauche es eine "klare Außenhandels-Wirtschaftsstrategie für uns in Österreich". Dies sei etwas, was Österreich selbst tun könne, eine "starke Außenhandelsstrategie zu entwickeln. Das habe ich so nicht vorgefunden. Das tun wir jetzt". Dabei setze sie vor allem auf mittelständische Unternehmen. Jedenfalls seien "Einzelgänge" als Reaktion auf die amerikanischen Strafzölle nicht angesagt.

Die EU sei weltweit ein wesentlicher Wirtschaftsraum. "Unsere Produkte und Lösungen sind innovativ und sehr gut. Wenn man in den USA glaubt, man braucht die nicht, gilt es, für uns mittelfristig neue Partnerschaften abzuschließen". Schramböck verwies darauf, dass die USA schon mehrmals versucht haben, mit Schutzzöllen zu agieren. Einmal unter George Bush senior und dann unter Barack Obama. "Und beide Male wurde das zurückgenommen. Beim ersten Mal war das auch auf Stahl, das hat in den USA 10.000 Arbeitsplätze gekostet. Also ich bin davon überzeugt, dass man auch da zur Besinnung kommen wird", hofft die Ministerin auf ein Einlenken der USA.

Südkorea mobilisiert unterdessen als Reaktion auf die US-Strafzölle alle Kräfte. Die Regierung werde größte Bemühungen unternehmen, um auf die Maßnahmen von US-Präsident Donald Trump zu reagieren, sagte Finanzminister Kim Dong-Yeon. Seine Regierung hat bereits offiziell eine Ausnahme von den geplanten Abgaben beantragt. Dieser Forderung soll nun auch Handelsminister Kim Hyun-Chong, der am Dienstag in die USA aufbrechen werde, in den USA Nachdruck verleihen.

Die deutsche Automobilindustrie wehrte sich am Montag gegen Vorwürfe von Trump, von unfairen Handelsbedingungen zu profitieren. Daimler und BMW leisteten einen "erheblichen Beitrag für die automobile Handelsbilanz der USA", sagte Bernhard Mattes, Präsident des Autoverbands VDA, dem "Handelsblatt". Er reagierte damit auf Drohungen Trumps, der am Wochenende auf einer Wahlkampfveranstaltung der Republikaner in Pennsylvania vor Anhängern sagte: "Wir werden Mercedes Benz mit Zöllen belegen, wir werden BMW mit Zöllen belegen."

(APA)