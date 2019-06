EuGH schränkt Entschädigungsrechte von Fluggästen ein

Der Europäische Gerichtshof EuGH hat in einem Grundsatzurteil die Entschädigungsrechte von Flugpassagieren etwas eingeschränkt. Sie könnten nicht in jedem Fall auf Ausgleichszahlungen hoffen, wenn ihr Flug wegen Treibstoffs auf der Startbahn verspätet sei, erklärten die Luxemburger Richter am Mittwoch (Rechtssache C-159/18).

SN/APA (dpa)/OLIVER BERG Zahlreiche Flugverspätungen