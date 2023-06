Eurogruppe macht Druck auf Italien für ESM-Ratifizierung

Die Eurogruppe macht Druck auf Italien, das einzige Land, das die Reform des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) nicht ratifiziert hat. Eurogruppen-Chef Paschal Donohoe erklärte, er begreife das Zögern Italiens, aber das Versäumnis, die ESM-Reform zu ratifizieren, würde bedeuten, dass andere Länder in Zukunft dieses Instrument nicht nutzen könnten.

"Ich respektiere den Standpunkt der italienischen Regierung absolut, wenn sie sagt, dass sie den EU-Rettungsmechanismus nicht in Anspruch nehmen will, aber die Ratifizierung des Vertrages wird es ermöglichen, dass die erweiterten Befugnisse des ESM auch anderen Ländern zur Verfügung gestellt werden können, die sich vielleicht dafür entscheiden, ihn in Zukunft zu nutzen. Ich hoffe, dass dies in der laufenden Debatte in Italien berücksichtigt wird", sagte Donohoe vor dem Europäischen Parlament.

Italien ist der einzige EU-Mitgliedstaat, der den Reformvertrag nicht ratifiziert hat, da es innerhalb der Regierung zu Meinungsverschiedenheiten gekommen ist und Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des Mechanismus auf die Haushaltssouveränität geäußert wurden. In einem Schreiben an den Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, im Vorfeld des Gipfels in Brüssel am Donnerstag und Freitag, sagte Donohoe: "Die Ratifizierung des ESM-Vertrags steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen, und wir werden unser Engagement mit Italien in dieser Angelegenheit fortsetzen".

Zu weiteren Zinserhöhungen in Europa sagte Donohoe am Donnerstag, dass "wir uns alle der Konsequenzen der EZB-Entscheidungen bewusst sind", aber dass "diese Herausforderungen gegen die Alternative abgewogen werden müssen". "Die Alternative ist, dass wir ärmer werden, wenn die Inflation in Europa, insbesondere in der Eurozone, nicht gesenkt wird", sagte der Chef der Eurogruppe.

"Wenn es uns nicht gelingt, die Inflation auf das mittelfristige Ziel der EZB zurückzuführen, werden die Folgen für den Lebensstandard in der EU in den kommenden Jahren zu spüren sein. Ich denke daher, dass Maßnahmen erforderlich sind, um ein solches Szenario zu vermeiden", sagte Donohoe.

Italien hat die Entscheidung der EZB, die Zinssätze im Juli weiter anzuheben, scharf kritisiert und behauptet, dass dies zu einer Rezession führen wird und die Gefahr besteht, dass es schädlicher ist als die Inflation, die es zu bekämpfen versucht.

In einer Mitteilung an das Parlament sagte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Mittwoch, es wäre ein Fehler, das umstrittene Thema der ESM-Ratifizierung jetzt dem italienische Parlament vorzulegen, und bestätigte damit indirekt Berichte, wonach sie eine Auseinandersetzung über den ESM auf die Zeit nach der Sommerpause verschieben wolle. Zugleich übte Meloni Kritik an der Geldpolitik der EZB. Die EZB verfolge einen Ansatz, der mehr schaden als nutzen könne. "Es ist richtig, die Inflation entschlossen zu bekämpfen, aber für viele Menschen scheint das einfache Rezept der EZB, die Zinsen zu erhöhen, nicht der richtige Weg zu sein", so Meloni.