Europa bei Klimaschutzinvestitionen hinter USA und China

Europas Unternehmen blicken immer pessimistischer auf die Konjunktur. Zu diesem Ergebnis kommt der neue Investitionsbericht 2019/2020 der Europäischen Investitionsbank (EIB). Demnach investiert Europa weniger in den Klimaschutz als die USA oder China. Die Infrastrukturinvestitionen stagnieren bei 1,6 Prozent des BIP der EU und sind damit auf dem niedrigsten Stand seit 15 Jahren.

2018 hat die Europäische Union 158 Milliarden Euro in den Klimaschutz investiert. Mit 1,2 Prozent des BIP ist das etwas weniger als in den Vereinigten Staaten (1,3 Prozent) und nur etwas mehr als ein Drittel der chinesischen Investitionen (3,3 Prozent des BIP). Während die USA am meisten in klimabezogene Forschung und Entwicklung investieren, hat China seine Ausgaben kürzlich vervierfacht und die EU damit überholt. Die geringen Ausgaben für klimabezogene F&E gefährden Europas Wettbewerbsfähigkeit, heißt es warnend im Investitionsbericht der EIB.

Laut dem Bericht, der die Ergebnisse der jährlichen Investitionsumfrage der EIB (EIBIS) bei 12.500 europäischen Unternehmen zusammenfasst, sind die Klimaschutzinvestitionen in der EU trotz erheblicher Fortschritte noch nicht auf Kurs. Wenn die europäische Wirtschaft bis 2050 klimaneutral werden soll, muss Europa die gesamten Investitionen in die Energieversorgung und die damit verbundene Infrastruktur von durchschnittlich 2 Prozent auf 3 Prozent des BIP erhöhen.

Auch könne Europa die Vorteile des digitalen Wandels nicht ausschöpfen. Laut dem Bericht sollte die EU die historisch niedrigen Zinssätze dazu nutzen, die öffentlichen Investitionen zu erhöhen, private Investitionen zu mobilisieren und eine effiziente Finanzintermediation (Vermittlung zwischen Kapitalnachfrage und -Angebot, Anm.) zu fördern, um dem Abschwung zu begegnen.

Nach der letzten Rezession sind die Investitionen in der Europäischen Union wieder auf fast 21,5 Prozent des europäischen BIP gestiegen. Damit lag die Investitionstätigkeit 0,5 Prozentpunkte über dem langfristigen Durchschnitt. Allerdings ist auch die Anzahl der Firmen, die ihre Investitionen zurückfahren wollen, erstmals seit vier Jahren wieder gestiegen.

In Österreich haben laut dem EIB-Bericht im vergangenen Finanzjahr mehr als neun von zehn Unternehmen Investitionen getätigt: Mit 93 Prozent investierender Firmen liegt Österreich über dem EU-Schnitt von 85 Prozent. Etwa ein Drittel aller Firmen habe im Rahmen ihrer Investitionstätigkeit neue Produkte, Prozess oder Dienstleistungen entwickelt oder eingeführt.

EIB-Vizepräsident Andrew McDowell erklärte laut einer Aussendung zum Bericht: "Europa kann keinen weiteren Konjunkturabschwung aussitzen. Die Investitionsschwäche hat uns schon zehn Jahre gekostet. Wenn wir uns den aktuellen Herausforderungen stellen wollen, müssen wir jetzt aktiv werden. Nur durch mehr Investitionen können wir mit der digitalen Revolution Schritt halten, unsere Klimaziele erreichen und den sozialen Zusammenhalt in Europa wiederherstellen."

Quelle: APA