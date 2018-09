"Europa braucht die USA im Kampf gegen China"

ifo-Außenhandelsexperte Gabriel Felbermayr sagt, es gebe an der erratischen Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump viel zu kritisieren. Aber für Europa könnte es von Vorteil sein, wenn er China Zugeständnisse abringt.

Die USA verhängen Zölle über chinesische Produkte, China schlägt zurück. Die Spirale dreht sich ständig weiter, wie gefährlich ist das? Gabriel Felbermayr: Potenziell ist das gefährlich, immerhin machen die US-Importe aus China zirka 500 Mrd. US-Dollar aus. Andererseits waren die Nachrichten zuletzt eher positiv. Chinesische Güter im Wert von 200 Mrd. Dollar werden extra verzollt, aber nicht mit 25, sondern nur 10 Prozent. Die Reaktion der Chinesen war mit 5 bis 10 Prozent auf US-Güter im Wert von 60 Mrd. Dollar moderater als erwartet. Und die Tür zu Gesprächen bleibt offen.

Aber die USA lassen die Rute von 25 Prozent im Fenster? Auch die Chinesen könnten mit weiteren Maßnahmen reagieren. Sie könnten, und dann wird es wirklich gefährlich, die Zollpolitik verlassen und auf nicht tarifäre Hemmnisse umsteigen. Die haben das Problem, dass sie, anders als Zölle, kein Einkommen schaffen. Wenn man US-Importeure schikaniert, indem man die Zollabfertigung verschleppt, den Wechselkurs manipuliert, oder China US-Staatsanleihen auf den Markt wirft, generiert das kein Einkommen.

Die Maßnahmen schaden beiden, helfen aber keinem. Genau, Zölle verteilen stark um, damit greift man seinem Handelspartner in die Tasche. Dass immer die heimischen Konsumenten dafür zahlen, ist ja falsch. Der ausländische Anbieter wird mit den Preisen reagieren, das sieht man an Harley-Davidson (deren Import die EU mit Strafzöllen belegt hat, Anm.). Die haben die Preise vor dem Aufschlag des Zolls gesenkt, damit der Verkaufspreis in Europa nicht steigt. Es zahlt also nicht der Harley-Käufer in Österreich die Zölle, sondern das Unternehmen in den USA.

Also trifft die US-Handelspolitik die eigene Wirtschaft. Ja, sobald der Handelspartner reagiert. Die Vorstellung, die es in Europa gab, man müsse nur abwarten, bis die Revolte gegen Trump startet, war falsch. Sie war falsch, weil wir seit 250 Jahren wissen, dass man Zollpolitik als Ausbeutung des Handelspartners gestalten kann. Aber wenn der Vergeltungsmaßnahmen setzt, dann wird es schmerzhaft.

USA und EU verhandeln über einen weitgehenden Abbau der Zölle. Wie aussichtsreich ist das? Wir haben vorerst nicht mehr als einen Waffenstillstand, die Verhandlungen werden sicher schwierig. Die Europäer würden gern nur über Industriegüter verhandeln, aber im US-Kongress geht kein Handelsabkommen durch, das nicht auch Agrarprodukte abdeckt. Sobald man Agrarprodukte und Lebensmittel in so ein Abkommen packt, werden die alten Allianzen wiederbelebt, die TTIP zu Fall gebracht haben. Zudem verhandelt man nicht mit dem ,messianischen' Barack Obama, sondern dem ,diabolischen' Donald Trump. Daher bin ich skeptisch. Die Atempause ermöglicht aber, eine Allianz gegen China zu schmieden.

Wie könnte die aussehen? EU und USA haben ähnliche Probleme mit dem restriktiven Marktzugang bei Investitionen, dem Joint-Venture-Zwang. Ähnliches gilt für die Subventionierung maroder chinesischer Firmen durch Billigkredite oder für die Überkapazitäten im Stahlbereich. Aber sie unterscheiden sich dramatisch im Stil. Trump macht eine Handelspolitik, die auf Drohungen über Twitter läuft, die EU-Kommission ist diskret, vielleicht zu diskret, und verhandelt in Konferenzsälen von Luxushotels. Die anfängliche Konstellation, dass sich China als Verteidiger des Welthandels darstellen konnte, hat sich gedreht, jetzt ist China eher isoliert. Die Hoffnung, dass China eine demokratische Marktwirtschaft wird, hat sich zerschlagen. Daher müssen es die großen Spieler USA und EU übernehmen, eine neue Welthandelsordnung zu entwerfen.

Wie kann die aussehen, wo doch multilaterale Institutionen und Verträge für Trump ein rotes Tuch sind? Das ist eine große Herausforderung, aber die USA wissen, wenn sie die Chinesen zu Zugeständnissen bewegen können, dann wollen sie das auch völkerrechtlich absichern. Das war immer so. Europa war seinerzeit nicht glücklich über die starke Verankerung von geistigem Eigentum und Dienstleistungen, darauf drängten die USA. Aber für ein neues System ist es nötig, das alte sterben zu lassen. Die WTO mit 164 Mitgliedern, die alle ein Vetorecht haben, ist so nicht reformierbar.

EU und USA müssten Fakten schaffen und die anderen zwingen, mitzugehen? So war das 1992 bei Gründung der WTO, aber das reicht heute nicht mehr, China muss mit an den Tisch. Europa kann nur recht sein, dass die USA die Schmutzarbeit machen und China mit Zöllen zu Zugeständnissen zwingen, wie der Öffnung der Märkte oder niedrigeren Autozöllen. Davon profitieren dann auch europäische Unternehmen.

Zur Skepsis für ein Abkommen der EU mit den USA. Wie sehr stören da Pläne für eine Digitalsteuer, die ja US-Konzerne massiv treffen würde? Paradoxerweise ist das sogar hilfreich, weil es eine Waffe in den Verhandlungen ist. Falls die in den USA eingesetzte Kommission zum Schluss kommt, ein importierter BMW mit dem Motor aus Steyr bedroht die nationale Sicherheit, daher werden 25 Prozent Strafzoll fällig, hat Europa eine Antwort, die den USA wehtut. Mit dem Verzollen von Industriegütern kann man sie nicht beeindrucken, weil sie wenig nach Europa exportieren, anders als bei digitalen Dienstleistungen. Daher ist es richtig, die Digitalsteuer immer wieder politisch aufzuwärmen, auch wenn ich inhaltlich davon nichts halte. Es könnte darauf hinauslaufen, dass Europa auf diese ,schlechte' Steuer verzichtet, Steuergerechtigkeit mit anderen Mitteln herzustellen versucht und die USA auf Zölle gegen europäische Automobilhersteller verzichten.

Was ist falsch an der Digitalsteuer? Das Problem, dass sich bestimmte Unternehmen der Besteuerung entziehen, verlangt andere Maßnahmen, etwa, dass man die Steueroasen in Europa austrocknet. Das hieße, dass Irland und die Niederlande ihre Patentboxen (in denen Konzerne ihre Gewinne aus Lizenzen und Patenten steuerschonend parken, Anm.) aufgeben müssten. Das ist nicht so leicht, aber mit der Digitalsteuer verschiebt man die Lösung des Kernproblems nur auf den St.-Nimmerleins-Tag. Es ist auch nicht ideal, es über eine Mehrwertsteuer zu regeln, denn die ist bekanntlich anfällig für Betrug. Steuersystematisch ist die geplante pauschale Umsatzsteuer völlig daneben.



Gabriel Felbermayr (*1976)ist Professor für Volkswirtschaftslehre und leitet das Zentrum für Außenwirtschaft am Münchner ifo-Institut.

Im März 2019 wird der österreichische Handelsökonom Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel.