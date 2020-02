Europäische Konzerne investieren 120 Mrd. in CO2-Reduzierung

Knapp 900 Börsenunternehmen aus Europa haben im vergangenen Jahr zusammen 124 Milliarden Euro in die Verringerung ihrer CO2-Emissionen gesteckt oder entsprechende Investitionen angekündigt. 59 Milliarden davon seien in CO2-arme Technologien gegangen, 65 Milliarden in Forschung und Entwicklung, teilte die Non-Profit-Organisation CDP (Carbon Disclosure Project) am Dienstag in Paris mit.

SN/APA (dpa)/Julian Stratenschulte Viele Unternehmen investierten kräftig