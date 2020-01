Europäische Unternehmer fordern härtere Gangart gegen China

Wegen wachsender Wettbewerbsnachteile im China-Geschäft fordert der europäische Unternehmerverband BusinessEurope eine härtere Gangart der Europäischen Union gegen Peking. "Wir wollen eine stärkere und gerechtere Handelsbeziehung zu China", sagte Verbandschef Markus Beyrer am Donnerstag in Brüssel. Von europäischen Firmen kam auch Kritik an Chinas "Neue Seidenstraße".

Im vergangenen Jahr habe sich im Verhältnis mit China etwas Grundsätzliches verändert. Statt der erhofften Annäherung an die Marktwirtschaft habe sich der Staatskapitalismus verfestigt und damit Marktverzerrungen und ungleiche Marktchancen. Das Problem werde wegen der chinesischen Wirtschaftskraft dringlicher, sagte Beyrer, früher ÖIAG-Vorstand und Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV).

Der Verband forderte in einem Katalog mit 130 Einzelmaßnahmen einen Abbau von Handelshemmnissen und gleiche Wettbewerbsbedingungen. China habe sich zuletzt nur auf dem Papier für Investitionen geöffnet, sei aber in der Praxis abgeschottet. Das geplante Investitionsabkommen mit der EU sei dringend nötig, doch sei ein Durchbruch noch nicht in Sicht, sagte Beyrer. Die EU müsse ihrerseits wettbewerbsfähiger werden und mehr für Forschung ausgeben.

Mit dem Drehen an vielen Stellschrauben könne man Druck auf Peking aufbauen, zeigte sich der Verbandschef sicher. Die EU wolle - anders als die US-Regierung unter Präsident Donald Trump - keine "erratische Konfrontation". Vielmehr müsse China klar werden, dass es als Exportnation von einem regelbasierten Handel profitiere.

Das von den USA und China verkündete Handelsabkommen bewertete er zurückhaltend. Es sei gut, eine weitere Eskalation zu vermeiden, doch seien Eingriffe in den freien Handel gefährlich. China hatte den USA unter anderem zugesagt, bestimmte Importe deutlich zu erhöhen.

Europäische Unternehmen übten in einer Umfrage auch deutliche Kritik am chinesischen Mega-Infrastrukturprojekt "Neue Seidenstraße". Fehlende öffentliche Informationen und mangelnde Transparenz seien für die Firmen die größten Hemmnisse für eine Beteiligung an dem Projekt, heißt es in einer am Donnerstag vorgestellten Studie der Europäischen Handelskammer in China.

Nur 20 der insgesamt 132 befragten Firmen hätten sich um einen Einstieg in das Projekt beworben. Die große Mehrheit dieser EU-Unternehmen, die sich an der "Neuen Seidenstraße" beteiligen, seien durch eine Partnerfirma oder direkt durch die chinesische Regierung angesprochen worden, erklärte der Präsident der Handelskammer, Jörg Wuttke. Zudem habe die Umfrage gezeigt, dass europäische Firmen bei dem Vorhaben höchstens Nischen ausfüllen. Vielfach seien sie nur deshalb ausgewählt worden, weil kein chinesisches Unternehmen die entsprechenden Güter oder Dienstleistungen bereitstellen konnte.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums wies die Vorwürfe zurück. Die Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern sei "offen und transparent". Sie sei "fair" und entspreche den Regeln des Marktes.

Die "Neue Seidenstraße", 2013 von Chinas Präsident Xi Jinping ins Leben gerufen, soll in Anlehnung an die historischen Routen zwischen Mittelmeerraum und Ostasien neue Handels- und Verkehrsnetze zwischen den Kontinenten aufbauen. China finanziert dabei ein Netz aus neuen Häfen, Eisenbahnlinien, Straßen und Industrieparks in Asien, Afrika und Europa. Peking will damit Absatzmärkte an sich binden.

