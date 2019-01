Europas Leitbörsen am ersten Handelstag 2019 mit Aufholjagd

Die europäischen Leitbörsen haben am ersten Handelstag der Woche am Nachmittag eine Aufholjagd hingelegt. Teilweise drehten die Aktienmärkte noch ins Plus, nachdem sie im Frühhandel zunächst noch eingebrochen waren und an den schwachen Dezember angeknüpft hatten. Zuvor hatten bereits die Börsen in Asien schwere Verluste verzeichnet.

SN/APA (dpa)/Arne Dedert Zäher Börsenstart ins Jahr 2019