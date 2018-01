Europas Wirtschaft wuchs 2017 um 2,5 Prozent

Europas Wirtschaft ist 2017 so stark gewachsen wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Sowohl in der EU als auch in der Eurozone stieg die Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte. In beiden Fällen war es das stärkste Wachstum seit 2007.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Christian C Die Konjunktur in Europa ist derzeit sehr gut