Eurostaaten erhöhen Druck auf Rom

18 Finanzminister sorgen sich um die Stabilität der gemeinsamen Währung.

Der Druck auf Italiens Regierung wächst, Änderungen an ihrem Budgetentwurf für 2019 vorzunehmen. Am Montag nahmen die Finanzminister der übrigen 18 Euroländer ihren italienischen Kollegen Giovanni Tria beim planmäßigen Eurogruppen-Treffen in Brüssel ins Gebet. Der Tenor: Wir haben alle dieselbe Währung, die Stabilität des Euro und unser aller Wohlergehen ist daher davon abhängig, dass sich alle Länder an die Defizitregeln halten. Und genau das tue Italiens Regierung aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung nicht, so die einhellige Meinung nicht nur der EU-Kommission, sondern auch in der Eurozone.