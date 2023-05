Ex-Audi-Chef gesteht im Abgas-Betrugsprozess

Im Betrugsprozess um den Abgasskandal bei Audi hat der frühere Vorstandschef Rupert Stadler ein Geständnis abgelegt. Stadler sprach in der Verhandlung vor dem Landgericht München am Dienstag allerdings nicht selbst, sondern ließ seine Verteidigerin Ulrike Thole-Groll eine Erklärung verlesen. "Ich sehe für mich ein, dass es ein Mehr an erforderlicher Sorgfalt bedurft hätte", sagte die Anwältin in Stadlers Namen.

BILD: SN/APA/REUTERS/POOL/LUKAS BARTH Ausgehandeltes Geständnis von Ex-Audi Chef Stadler

Dass Fahrzeuge manipuliert worden seien und dadurch Käufer geschädigt worden seien, "habe ich zwar nicht gewusst, aber als möglich erkannt und billigend in Kauf genommen." Auf die Frage von Richter Stefan Weickert, ob er sich die Worte zu eigen mache, sagte Stadler lediglich: "Ja." Der Richter hatte Stadler eine Bewährungsstrafe zugesichert, wenn er ein umfassendes Geständnis ablegt und bereit ist, eine Geldauflage von 1,1 Millionen Euro zu zahlen. Stadler und die Staatsanwaltschaft hatten diesem Deal vor gut zwei Wochen zugestimmt. Das Urteil wird im Juni erwartet. Stadler steht seit September 2020 vor Gericht. Laut Anklage soll er es nach dem Bekanntwerden der Abgasmanipulationen im Volkswagen-Konzern 2015 versäumt haben, den Verkauf betroffener Autos mit Audi-Motoren zu stoppen.