Ex-Nissan-Chef Ghosn wird im Libanon vorgeladen

Zur abenteuerlichen Flucht von Ex-Nissan-Chef Carlos Ghosn aus Japan werden immer mehr Einzelheiten bekannt. Der japanische Sender NHK berichtete am Freitag, die Auswertung von Überwachungskameras habe ergeben, dass Ghosn sein Haus in Tokio am Sonntag allein verlassen habe. Der 65-Jährige floh in den Libanon. Dort werde die Justiz ihn kommende Woche vorladen, hieß es in Beirut.

Ghosn sprach von einer Verschwörung bei Nissan