EZB dürfte Weichen für baldige Zinssenkung stellen

Mario Draghi könnte in den letzten Monaten seiner Präsidentschaft bei der Europäischen Zentralbank (EZB) noch einmal in die Vollen gehen. Experten erwarten, dass die EZB am Donnerstag mindestens die Weichen für eine Zinssenkung im September stellen wird, weil sich die Konjunktur eingetrübt hat und die Inflationsaussichten schwach bleiben.

SN/APA (dpa)/Daniel Reinhardt "Finale Furioso" unter Noch-EZB-Chef Draghi