EZB hält unter neuer Präsidentin Lagarde an Zinstief fest

Die Europäische Zentralbank (EZB) hält auch unter der neuen Präsidentin Christine Lagarde an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Der EZB-Rat beließ am Donnerstag den Leitzins im Euroraum unverändert bei 0,0 Prozent, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte.

SN/APA (AFP)/DANIEL ROLAND Die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde