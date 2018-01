EZB-Inflationsziel bleibt unerreicht - 1,4 Prozent Teuerung

Trotz der großen Geldschwemme in der Eurozone hat sich die Inflation vor der Jahreswende weiter vom EZB-Ziel entfernt. Sie fiel im Dezember um einen Tick auf 1,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Die Europäische Zentralbank versucht, mit billionenschweren Geldspritzen eine Inflation von knapp zwei Prozent zu erreichen.

SN/APA (AFP)/DANIEL ROLAND Erhöhte Geldmenge bewirkt nich gewünschten Effekt