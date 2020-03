Europas Zentralbank unterstützt die Wirtschaft mit billigen Krediten und Anleihekäufen. Aber sie fordert die Politik auf, kraftvoll zu agieren.

Die Europäische Zentralbank hat am Donnerstag ein Paket beschlossen, mit dem sie dazu beitragen will, dass die Folgen der Coronavirus-Krise auf die Wirtschaft so gut wie möglich abgefedert werden. Die Entscheidungen im EZB-Rat seien einstimmig gefallen, sagte Präsidentin Christine Lagarde ...