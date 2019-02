EZB-Präsident Draghi wirbt für Euro-Zonen-Budget

EZB-Chef Mario Draghi schaltet sich in die Diskussion über einen eigenen Haushalt für die Euro-Zone ein. Eine solche Neuerung könne die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der Mitgliedsländer und des gesamten Währungsraums erhöhen, schrieb Draghi in einem Brief an den niederländischen Europa-Abgeordneten Auke Zijlstra, Mitglied der Freiheitspartei des Rechtspopulisten Geert Wilders.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND EZB-Präsident Mario Draghi