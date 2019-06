EZB verschiebt Zinserhöhung bis Mitte 2020

Europas Währungshüter verschieben angesichts wachsender Risiken für die Konjunktur eine Zinserhöhung bis mindestens Mitte 2020. "Wir sind weit entfernt von einer Normalisierung der Geldpolitik, weil die Welt weit entfernt von einer Normalisierung ist", sagte EZB-Präsident Mario Draghi im Anschluss an eine auswärtige Ratssitzung am Donnerstag in der litauischen Hauptstadt Vilnius.

SN/APA/dpa (Archiv)/Arne Dedert Die EZB hielt eine Sitzung in der litauischen Hauptstadt Vilnius ab