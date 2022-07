Zinserhöhung: Auch in der Geldpolitik ist Rhetorik am Ende zu wenig

Die hohe Inflation bekommt man nicht mit verbalen Interventionen in den Griff. Auch die Europäische Zentralbank erkennt: Das geht nur mit höheren Zinsen.

Jetzt ist sie also da, die Zinswende in Europa. Elf Jahre hat es gedauert, bis die Zinsen in der Eurozone wieder steigen, sogar stärker, als bis zuletzt in Aussicht gestellt worden war. Die Hüterinnen und Hüter des Euro sind über ihren Schatten gesprungen und haben sich auf eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt geeinigt. Das ist eine gute Nachricht.

Lange, zu lange, haben die Verantwortlichen in der Europäischen Zentralbank versucht, die Inflation mit rhetorischen Mitteln ...