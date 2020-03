EZB berät über Maßnahmen gegen Folgen der Coronavirus-Krise

Angesichts von Coronavirus-Krise, Börsencrash und Ölpreisschock berät die Europäische Zentralbank (EZB) über eine mögliche Unterstützung der Wirtschaft. Etliche Volkswirte erwarten, dass die Notenbank bei ihrer Sitzung an diesem Donnerstag in Frankfurt mit Notfallmaßnahmen reagieren wird. Die Entscheidungen der EZB werden am Nachmittag (13.45 Uhr) bekanntgegeben.

SN/APA (AFP)/FRANCOIS WALSCHAERTS EZB-Präsidentin Lagarde betont Handlungsfähigkeit der Notenbank