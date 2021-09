EZBmacht die Tür einen Spalt zu

In den nächsten drei Monaten wird die EZB das Tempo der Käufe von Anleihen im Rahmen des Pandemie-Programms PEPP reduzieren.

Der Einstieg in den Ausstieg ist gemacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) folgt ihrem Pendant in den USA und bereitet die Investoren an den Finanzmärkten auf einen freilich sehr sanften Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik vor. Bis zu deren Ende oder gar einer Zinswende in Europa werden freilich noch Jahre ins Land ziehen.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde beantwortete am Donnerstag eine darauf abzielende Frage eines Journalisten daher auch mit den Worten, dass man von einer Entscheidung über ein Ende ...