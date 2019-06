Facebook, Apple, Google und Amazon im Visier der US-Regierung

Der US-Kongress hat eine Untersuchung zum Wettbewerb in den digitalen Märkten angekündigt. "Eine kleine Zahl von marktbeherrschenden, unregulierten Plattformen hat eine außergewöhnliche Macht über Online-Handel, -Kommunikation und -Informationen", hieß es in einer am Montag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung beider Parteien im Justizausschuss des Repräsentantenhauses.

SN/AFP/LIONEL BONAVENTURE Die Internetriesen geraten ins Visier der US-Politik