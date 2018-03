Falsche Abgaswerte reißen Steuerlücke von 2,5 Milliarden Euro auf

Österreichs Finanz sind zwischen 2010 und 2016 in Summe 2,5 Mrd. Euro an Steuereinnahmen entgangen, weil die Normverbrauchsabgabe (Nova) auf Basis der Herstellerangaben und nicht auf Basis des realen CO2-Ausstoßes berechnet wurde. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Grünen im EU-Parlament. Seit der Reform der Nova im Jahr 2014 sei die Lücke noch deutlich angestiegen, so die Studie.

SN/APA (dpa)/Marius Becker Grünen-Studie berichtet von Milliarden-Verlusten