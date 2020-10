Fast 2.000 Daimler-Beschäftigte gehen freiwillig

Der deutsche Autobauer Daimler kommt mit dem angekündigten Personalabbau allmählich voran. Beim Abfindungsprogramm gehe die Zahl der Beschäftigten in Richtung 2.000, erklärte Finanzchef Harald Wilhelm am Freitag. Dies sei auch an den steigenden Ausgaben für Restrukturierung abzulesen, die im dritten Quartal auf knapp 300 Millionen Euro kletterten. Die Zahl der Beschäftigten weltweit war Ende September mit 291.770 um rund 7.000 niedriger als vor Jahresfrist.

Der Personalabbau bei Daimler schreitet voran

Mit Blick auf den Automarkt im vierten Quartal erklärte Wilhelm, Mercedes-Benz erwarte mehr Nachfrage als im dritten Quartal, aber nicht so viel wie im Vorjahreszeitraum. Von Juli bis September habe die Marke mit dem Stern rund 45.000 elektrifizierte Pkw verkauft - also Plug-in-Hybride und reine Elektroautos. Die Rendite der Hybridwagen liege allerdings unter der von Modellen mit Verbrennungsmotoren.