Fast sieben Prozent importierter Waren in EU sind gefälscht

Weltweit werden gefälschte und unerlaubt hergestellte Waren im Wert von gut 460 Mrd. Euro gehandelt - allein in der Europäischen Union liegt der Anteil von Fälschungen am Import bei fast 7 Prozent. Das entspricht einem Wert von 121 Mrd. Euro, wie aus einer am Montag in Paris veröffentlichten Studie der OECD und des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum hervorgeht.

SN/APA (dpa)/Friso Gentsch Elektronische Geräte und Bekleidung sind begehrte Fälscherobjekte