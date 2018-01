Ferrero kauft Nestle-Süßwarengeschäft in den USA

Der italienische Süßwarenhersteller Ferrero kauft die Süßwaren- bzw. Schokoladensparte von Nestle in den USA, zu der auch die Marke Crunch gehört, für 2,8 Milliarden Franken (2,37 Milliarden Euro) in bar. Nestles US-Schokoladensparte generierte einen Umsatz von 900 Millionen Franken, berichteten Nestle und Ferrero in Presseaussendungen am Dienstag.

SN/APA (KEYSTONE)/LAURENT GILLIERON Nestle gibt Sparte für 2,37 Milliarden Euro ab