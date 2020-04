Fiat Chrysler hält an Fusionsplänen mit Peugeot fest

Trotz des Coronavirus-Notstands hält Fiat Chrysler (FCA) an seinen Fusionsplänen mit der Opel-Mutter PSA fest. "Wir sind zuversichtlich, dass wir dank dieser Fusion Synergien in der Größenordnung von 3,7 Mrd. Euro pro Jahr bewirken können, ohne Produktionswerke zu schließen", hieß in einem Brief an die Aktionäre.

