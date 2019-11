Fiat Chrysler und PSA peilen Abschluss vor Weihnachten an

Fiat Chrysler und Peugeot (PSA) arbeiten daran, in den kommenden Wochen zu einem Fusionsabkommen zu gelangen. Gerechnet wird damit, dass es "vor Weihnachten" zu einer Einigung kommt, heißt es in einem Brief der beiden Unternehmen an ihre Mitarbeiter. Das Schreiben wurde auf den Webseiten der beiden Unternehmen veröffentlicht.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO/JOEL Rund 50 Experten arbeiten an dem Abkommen