Fiebermessen und Ruf nach Geschlossenheit bei OPEC-Sitzung

Das Ministertreffen des Ölkartells OPEC hat mit Fiebermessen und einem Appell zum Zusammenhalt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten begonnen. Sämtlichen Ministern und ihren Begleitern wurde am Donnerstag aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung des neuartigen Coronavirus beim Betreten des OPEC-Gebäudes in Wien zunächst die Körpertemperatur gemessen.

SN/APA (AFP/Archiv)/JOE KLAMAR Fiebermessen vor den Pforten der OPEC