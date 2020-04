Finanzinvestor will "Victoria's Secret"-Übernahme abblasen

Das wegen Image-Problemen und sinkender Verkaufszahlen ohnehin kriselnde Dessous-Label "Victoria's Secret" steht durch die Corona-Krise vor neuen Problemen. Der Finanzinvestor Sycamore Partners will die im Februar vereinbarte Übernahme einer 55-prozentigen Mehrheitsbeteiligung an der Modemarke abblasen, wie "Victoria's Secret"-Mutterkonzern L Brands am Mittwoch bestätigte.

SN/AFP/ANGELA WEISS Victoria's Secret kämpft mit Image-Problemen