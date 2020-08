Finanzkonzern Ant gibt Startschuss für Mega-Börsengang

Mitten in der Corona-Krise steht in China einer der größten Börsengänge aller Zeiten bevor: Das Fintech-Unternehmen Ant Financial gab am Dienstag den Startschuss für eine Platzierung an den Börsen in Hongkong und Shanghai. Im Wertpapierprospekt nannte der Betreiber des Online-Bezahldienstes Alipay allerdings weder den konkreten Zeitpunkt noch ein Volumen.

SN/APA (AFP)/- Zeitpunkt und Volumen sind noch unklar