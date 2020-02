Flixbus will weiter expandieren

Zum siebenjährigen Bestehen hat Fernbus-Marktführer Flixbus am Donnerstag Pläne für die Expansion nach Großbritannien und Portugal angekündigt. Noch in diesem Jahr werde das Unternehmen dort "ein nationales Netzwerk etablieren und gleichzeitig internationale Verbindungen ausbauen", teilte Flixbus in München mit. In Heimmarkt Deutschland gebe es dagegen derzeit ein eher schwieriges Marktumfeld.

SN/APA (dpa)/Bernd von Jutrczenka Flixbus-Geschäftsführer Andre Schwämmlein mit Expansionsplänen