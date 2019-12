Flucht in den Libanon: Ex-Nissan-Chef Ghosn setzte sich ab

Der in Japan angeklagte frühere Renault- und Nissan-Chef Carlos Ghosn hat sich überraschend in den Libanon abgesetzt. Er werde nun nicht länger von einem manipulierten japanischen Justizsystem als Geisel festgehalten, teilte der 65-Jährige am Dienstag in einer kurzen Erklärung mit. "Ich bin nicht vor der Justiz geflohen - ich bin Ungerechtigkeit und politischer Verfolgung entkommen."

SN/APA (AFP/Archiv)/JIJI PRESS Carlos Ghosn stand unter Hausarrest