Fluggesellschaft Emirates kauft 50 Airbus-Maschinen

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat einen Großauftrag von der Fluggesellschaft Emirates aus Dubai erhalten. Die Airline bestellte 50 Maschinen vom Typ 350-900, wie Emirates-Präsident Scheich Achmed ben Said Al-Maktum am Montag auf der Luftfahrtmesse in Dubai mitteilte. Der Auftrag hat einen Katalogwert von 16 Mrd. Dollar (14,5 Mrd. Euro).

SN/APA (dpa)/Wolfgang Kumm Ein Airbus A350 bei der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung