Frankreich beschlagnahmt Ryanair-Flugzeug in Bordeaux

Frankreich hat ein Flugzeug des Billigfliegers Ryanair am Flughafen Bordeaux beschlagnahmt. Die irische Airline solle so dazu gebracht werden, öffentliche Mittel zurückzuzahlen, teilte die zivile Luftfahrtbehörde am Freitag mit. Das mit 149 Passagieren besetzte Flugzeug war am Donnerstagabend auf dem Weg nach London, als es sichergestellt wurde.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Ryanair soll zu Zahlung gezwungen werden