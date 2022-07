Frankreich bietet für EDF-Komplett-Übernahme 9,7 Milliarden

Der französische Staat nimmt für die vollständige Übernahme des Versorgers EDF fast zehn Milliarden Euro in die Hand. Den EDF-Aktionären würden zwölf Euro je Anteilsschein geboten, teilte das Finanzministerium am Dienstag mit. Der Preis liege 53 Prozent über dem Schlusskurs vom 5. Juli, dem Tag bevor die Regierung ihre Absicht zur vollständigen Verstaatlichung bekannt gab.

Europas größter Kernkraftwerksbetreiber würde damit für 9,7 Mrd. Euro unter die vollständige Kontrolle des Staates gelangen, der bereits 84 Prozent an EDF hält. Frankreich hatte angekündigt, den hoch verschuldeten Versorger komplett übernehmen zu wollen. EDF kämpft mit drastischen Kostensteigerungen bei seinen neuen Atomkraftwerken in Frankreich und Großbritannien. Hinzu kommen Mängel an einigen der älteren Reaktoren.