Frankreich nach Brexit wohl führender EU-Finanzplatz

Nach dem Brexit wird einer Studie zufolge wahrscheinlich Frankreich die führende Position in der EU-Finanzbranche von Großbritannien übernehmen. Das ist das Ergebnis von Untersuchungen des Forschungsinstituts New Financial, die am Dienstag vorgestellt wurden. Demnach wird der Austritt der Briten dazu führen, dass die Kapitalmärkte der Europäischen Union kleiner und weniger entwickelt sind.

SN/APA (AFP)/LIONEL BONAVENTURE Paris auf dem Weg zur neuen Finanzmetropole der Union