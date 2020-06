Frankreich rechnet mit Verlust von 800.000 Arbeitsplätzen

Die französische Regierung rechnet wegen der Coronapandemie mit dem Verlust von 800.000 Arbeitsplätzen in den kommenden Monaten. Das gab Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Mittwoch in Paris bekannt. Das entspricht nach seinen Angaben 2,8 Prozent aller Arbeitsplätze. Griechenland droht unterdessen ein Rückfall in die Deflation.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire