Frankreich und USA verständigen sich über Zölle und Steuern

Frankreich und die USA haben am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos eine vorläufige Übereinkunft im Streit um die von Washington abgelehnte französische Digitalsteuer erzielt. "Wir haben eine Vereinbarung erreicht", sagte der französische Finanzminister Bruno Le Maire am Mittwoch nach Gesprächen mit seinem US-Kollegen Steven Mnuchin.

SN/APA (AFP)/ERIC PIERMONT Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire