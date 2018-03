Frankreich verklagt Google und Apple wegen Verträgen

Die französische Regierung wirft Google und Apple unfairen Umgang mit heimischen Softwareentwicklern vor und will die beiden US-Technologiegiganten deswegen verklagen. Das kündigte Finanzminister Bruno Le Maire am Mittwoch im Radiosender RTL an. Die Konzerne hätten den deutlich kleineren Vertragspartnern einseitig Preise und andere Konditionen auferlegt.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE HUGUEN Französische Start-ups werden benachteiligt