Frankreich will Luftfahrtbranche mit 15 Mrd. Euro stützen

Die französische Regierung will die in der Coronakrise hart getroffene Luftfahrtbranche mit insgesamt 15 Mrd. Euro stützen. Das kündigte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Dienstag in Paris an. Davon soll auch der europäische Flugzeughersteller Airbus profitieren. Daneben zielen die Hilfen auf strategisch wichtige Unternehmen wie den französischen Luftfahrt- und Rüstungskonzern Thales ab.

