Frankreich will Renault und Nissan angeblich zusammenführen

Frankreich hat einem Medienbericht zufolge die Regierung in Tokio von Plänen in Kenntnis gesetzt, die Autobauer Renault und Nissan zusammenzuführen. Eine französische Delegation habe als wahrscheinlichste Variante einer Integration eine Holdinggesellschaft genannt, berichtete die Zeitung "Nikkei" am Sonntag. Zudem wolle Frankreich den nächsten Vorsitzenden von Nissan benennen.

SN/APA (AFP)/BEHROUZ MEHRI Untersuchungshaft von Renault-Chef Ghosn überschattet das Bündnis