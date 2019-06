Frauenstreik: Warum Schweizerinnen auf die Straße gehen

Menschenketten, eine Kinderwagenparade und ein Riesen-Tampon: Zehntausende Schweizerinnen legen am Freitag die Arbeit nieder. Mit bunten Aktionen machen sie für Gleichberechtigung mobil.

Regina Bühlmann muss am Telefon schreien. Denn rund um sie herum ist es laut. Sehr laut. "Es ist großartig und überwältigend. Wir hatten gerade die ganze Einkaufsstraße voll mit Verkäuferinnen. Jetzt sind Mütter mit 3000 Kinderwagen unterwegs", brüllt die Berner Stadträtin und politische Sekretärin des Gewerkschaftsbunds ins Telefon. Sie ist eine der Mitorganisatorinnen des landesweiten Frauenstreiks am Freitag. Und dieser scheint ein voller Erfolg zu werden. An Demonstrationen nahmen schon am Vormittag Zehntausende teil. Die größten Protestaktionen sind aber erst für den Abend geplant. "Natürlich sind auch Männer sehr willkommen. Sie sollten aber Verständnis dafür haben, dass sie heute nicht in der ersten Reihe stehen", sagt Bühlmann.

Gefordert werden gleicher Lohn für gleiche Arbeit, bessere Arbeitszeitlösungen, flächendeckende Mindestlöhne in Branchen mit hohem Frauenanteil, Investitionen in Kinderkrippen, Tagesschulen und Betreuungsangebote für Pflegebedürftige. Zudem soll es transparente Lohnanalysen mit Kontrollen und Sanktionen geben, um die schlechtere Bezahlung von Frauen auszumerzen, oder einen besseren Kündigungsschutz für Mütter nach der Karenz und Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. "Wenn Frau will, steht alles still", skandieren Demonstrantinnen in Zürich oder Bern. In der Westschweiz wurden am Freitag laut Informationen des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds Dutzende Schulen und Kindertagesstätten bestreikt.

SN/APA/AFP/FABRICE COFFRINI Cannelle Blanc (Mitte) war schon beim Frauenstreik 1991 dabei. Heute demonstriert sie mit ihren Töchtern Zoe und LEa in Lausanne.

Hunderte Aktionen im ganzen Land

Die geplanten Aktionen sind bunt und vielfältig: Menschenketten und Yoga, Sternmärsche, Gratis-Eis oder ein solidarisches Picknick sind geplant. Im Basler Kannenfeldpark lernen Frauen bei einem Kickbox-Training Selbstverteidigung. Eine mobile Klitoris wandert bei einer Demonstration durch Zürich, ein Riesen-Tampon durch Bern - um auf die hohe Besteuerung von Hygieneartikeln für Frauen aufmerksam zu machen. Auch im Nationalrat wurde gestreikt - zumindest kurz. Eine Viertelstunde lang legten die Parlamentarier eine Streikpause ein.

SN/AP Demonstration in Zürich.

Schweizerinnen dürfen erst seit 1971 wählen

Die Schweiz ist beim Thema Frauenrechte alles andere als ein Vorreiter. Erst seit 1971 dürfen Frauen wählen. Im Kanton Appenzell bekamen Frauen sogar erst 1990 das Wahlrecht. Bis 1985 brauchten Frauen die Zustimmung ihres Mannes, um arbeiten zu dürfen.

Vorbild für die aktuelle Aktion ist der Frauenstreik von 1991. Damals protestierte knapp eine halbe Million Frauen. "Es hat sich einiges seitdem verbessert. Aber es gibt immer noch genügend Gründe für einen Streik. Das Gesetz zur Gleichstellung von Männern und Frauen ist 28 Jahre alt und wir haben noch immer keine Lohngleichheit", erklärt Bühlmann. Schweizerinnen verdienen heute durchschnittlich noch immer mehr als 18 Prozent weniger als Männer. "Es dauert zu lange. Die Frauen sind wütend und ungeduldig und der Druck auf die Politik wird größer."

So streikt das Netz

Redakteurinnen des Schweizer Rundfunks nehmen Stellung und berichten darüber, wie sie noch heute diskriminiert werden:

Auch weibliche Chatbots streiken:

Auch die Meteorolgen machen mit:

In Bern wurden Straßen umbenannt:

Mütter und Väter gingen mit ihren Kindern in Bern auf die Straße:

Demonstration in Bern: