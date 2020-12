Freihandel bringt deutlich mehr Gewinn, als er schadet

Ein Verkürzen der Lieferketten sei kein Allheilmittel, um sich besser gegen künftige Krisen zu schützen.

In der Ökonomie fast einhellig positiv bewertet, in der breiten Öffentlichkeit hingegen heftig umstritten - der Freihandel erregt die Gemüter. Für Hanno Lorenz, Ökonom bei der Denkwerkstatt Agenda Austria, hält ein Großteil der Kritik einer Überprüfung in der Realität nicht stand. Gerade für eine kleine exportorientierte Volkswirtschaft wie Österreich gebe es zum freien Austausch von Waren und Dienstleistungen keine Alternative.

Auch günstige Importe brächten einen Wohlstandsgewinn in Form höherer Kaufkraft, von dem gerade Bevölkerungsschichten mit niedrigen Einkommen profitieren. ...