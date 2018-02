Freihandelsvertrag - es spießt sich am Rindfleisch

Die Verhandlungen über einen Freihandelsvertrag zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur sind fast abgeschlossen. Doch es gibt noch tierische Unstimmigkeiten.

Eigentlich sollte das Handelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten bereits seit einigen Wochen fertig sein. Doch im Endspurt spießt es sich an dem Punkt, der beiden Seiten am wichtigsten ist: an den zusätzlichen Mengen Rindfleisch, die von den unendlich großen Weideflächen Argentiniens, Brasiliens, Paraguays und Uruguays kommen können. Am Freitag sind die Teams um die Chefverhandler der EU und des Mercosur, Sandra Gallina von der Handelssektion der EU-Kommission und den brasilianischen Botschafter Costa Filho, erneut ohne echten Durchbruch auseinandergegangen. Ab 19. Februar, also nach dem Karneval, wird in der paraguayischen Hauptstadt Asunción weiterverhandelt.