Frisches Kapital für US-Einheit von chinesischer Bank ICBC

Die chinesische Muttergesellschaft der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) hat ihrer US-Einheit nach einem Ransomeware-Angriff in dieser Woche offenbar frisches Kapital zugeführt. Wie am Freitag (Ortszeit) mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen mitteilten, sollen mit dem Geld bisher nicht abgewickelte Geschäfte mit BNY MellonBK.N gezahlt sowie eine Cybersicherheitsfirma beauftragt werden.

Frisches Geld für US-Einheit der chinesischen ICBC nach Cyberangriff

Den Insidern zufolge haben ICBC-Vertreter den Marktteilnehmern am Freitagnachmittag auf einer von der Handelsgruppe Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) organisierten Telefonkonferenz bereits mitgeteilt, dass sie eine Cybersicherheitsfirma bereits beauftragt hätten, eine Bewertung durchzuführen, um sicherzustellen, dass ihre Systeme sicher seien. Die ICBC hoffe, dass die Prüfung noch an diesem Wochenende abgeschlossen werden könne, sagten die Insider. Die chinesische Bank reagierte selbst bisher nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme. Die Vertretung der ICBC-Bank in den USA hatte am Donnerstag einen erpresserischen Cyber-Angriff gemeldet. Der Cyberangriff hatte daraufhin den Markt für US-Staatsanleihen erschüttert, auf dem ICBC als Makler für Hedgefonds und andere Marktteilnehmer tätig ist. Die ICBC konnte nicht auf ihre Systeme zugreifen, sodass sie der BNY vorübergehend neun Milliarden Dollar (8,42 Mrd. Euro) für nicht abgewickelte Geschäfte schuldete. Die Depotbank ist die einzige Abwicklungsstelle für US-Staatsanleihen.