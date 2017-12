Fritz Steinparzer (BMW): "Sehe beim Verbrenner Chancen"

Noch immer gibt es "erstaunliche" Innovationen.

2016 in Deutschland zugelassene Dieselautos stoßen in etwa gleich viel CO 2 aus wie Benziner. Ist der klimafreundliche Diesel nur ein Märchen?

Fritz Steinparzer: Wir müssen bei diesen Untersuchungen bedenken, dass bei schwereren Fahrzeugen der Dieselanteil höher ist. Wenn wir diese Dieselfahrzeuge durch Benziner tauschen, dann würde der CO 2 -Ausstoß im Flottendurchschnitt massiv hochgehen, und zwar mindestens um 15 bis 20 Prozent. Die CO 2 -Emissionen der BMW-EU-Flotte wurden insbesondere auch durch Hilfe des modernen Diesels seit 1995 um 41 Prozent gesenkt. Der BMW-EU-Flottendurchschnitt liegt derzeit bei 120 Gramm - bei einem aktuell erlaubten Grenzwert von 130 g.