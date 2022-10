Für die Volkswirtschaften in Osteuropa wird das Jahr 2023 zu einer harten Bewährungsprobe

Während sich die Volkswirtschaften in der Region heuer noch robust zeigen, werden Energiekrise und Ukraine-Krieg auf dem Wachstum lasten, Rezessionsgefahr inklusive.

Die Wirtschaft in den 23 Ländern in Mittel-, Ost- und Südosteuropa hat sich bisher als erstaunlich robust erwiesen. In den EU-Mitgliedsstaaten in der Region erwartet das Expertenteam des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) für heuer ein Wirtschaftswachstum von 3,9 Prozent, in den Westbalkanstaaten soll die Wirtschaftsleistung um 3,1 Prozent und in der Türkei um 5,1 Prozent zulegen. Das sei zwar deutlich weniger als 2021, angesichts des schweren externen Schocks durch den Krieg in der Ukraine zeigten diese Volkswirtschaften aber ein beeindruckendes Maß an Widerstandsfähigkeit, sagt der Hauptautor der Prognose, Branimir Jovanović. Damit ist es allerdings mit den guten Nachrichten vorbei.

Im nächsten Jahr kann sich die gesamte Region dem weltweiten Abwärtstrend nicht entziehen. Das Wirtschaftswachstum in den EU-Mitgliedsstaaten fällt auf 1,4 Prozent zurück (Ungarn dürfte als einziges Land dieser Gruppe 2023 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts verzeichnen), die Länder auf dem Westbalkan halten sich mit 1,9 Prozent etwas besser, in der Türkei halbiert sich das Wirtschaftswachstum auf 2,5 Prozent. Eine große Gefahr berge die hohe Inflation, die heuer in den EU-Ländern der Region durchschnittlich 13,1 Prozent betragen wird und 2023 auf 8,1 Prozent sinken soll. Sollte es da oder dort nötig werden, Gas zu rationieren, könnten einzelne Länder in die Rezession schlittern, sagte Jovanovic. "Das Schlimmste steht Osteuropa also noch bevor."

Mit einer Rezession haben Russland, die Ukraine und die Nachbarländer Moldau und Weißrussland bereits heuer zu kämpfen. In der Ukraine lässt der Krieg die Wirtschaft um ein Drittel einbrechen, für 2023 gibt es mit plus 5,5 Prozent dann einen kleinen Lichtblick. Diese Prognose sei aber vom Verlauf und der Dauer des Kriegs abhängig, sagt WIIW-Ökonomin Olga Pindyuk. Hilfreich sei, dass viele Unternehmen wieder in Betrieb gehen, dass man sich mit Russland auf Getreideexporte einigen konnte und dass der Westen finanzielle Hilfe leiste. Das Budgetdefizit der Ukraine werde aber auch nächstes Jahr noch 20 Prozent ausmachen.

Dafür, dass Russland die westlichen Wirtschaftssanktionen bisher vergleichsweise gut verkraftet hat, kann sich Wladimir Putin bei der russischen Zentralbank bedanken. Die sei "sicherlich einer der professionellsten Akteure in Russland", sagte WIIW-Geschäftsführer Mario Holzner. Die Währung an die hohen Energiepreise zu koppeln, sei eine intelligente Entscheidung gewesen. Strenge Kapitalverkehrskontrollen auf der einen und die Verpflichtung der Exporteure, Deviseneinnahmen sofort in Rubel umzutauschen, auf der anderen Seite, hätten es ermöglicht, den Kurs des Rubel auf hohem Niveau zu stabilisieren, "sogar auf einem höheren Niveau als vor Ausbruch des Krieges". Weil die Importe sich nicht so stark verteuert hätten, habe das auch den Anstieg der Inflation gedämpft. Die könnte laut WIIW im nächsten Jahr mit 6,7 Prozent nur halb so hoch sein wie heuer. Die russische Volkswirtschaft wird in diesem Jahr um 3,5 Prozent schrumpfen, damit fällt die Rezession deutlich milder aus als noch im Sommer erwartet, da lag das WIIW bei minus 7 Prozent.

Die Teilmobilmachung wird Russlands Wirtschaft aber hart treffen. "Wir sprechen hier nicht nur von den vermutlich 300.000 eingezogenen jungen Männern, sondern von einer Dunkelziffer von bis zu 700.000, die das Land fluchtartig verlassen haben, sagte Holzner. Dabei handle es sich zum Teil um gut ausgebildete Leute, die der russischen Wirtschaft auch mittel- und längerfristig fehlen würden.