Für Trump auch vorläufiges Handelsabkommen mit China denkbar

US-Präsident Donald Trump kann sich im Handelsstreit mit China auch ein vorläufiges Abkommen vorstellen. "Ich würde lieber den ganzen Deal machen", sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) zu Reportern im Weißen Haus. "Aber es ist etwas, das wir in Betracht ziehen würden, schätze ich." Er würde einen einstweiligen Vertrag, wie es wohl von Analysten diskutiert werde, in Erwägung ziehen.

SN/APA (AFP)/JOHANNES EISELE China und USA führen derzeit On/Off-Beziehung