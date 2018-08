Fusionsdruck in der Finanzbranche nimmt zu

Europas Banken müssen ihre Stärken nach Ansicht von Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing angesichts zunehmender internationaler Herausforderungen bündeln. "Es ist ganz klar: Der Konsolidierungsdruck in Europa wird noch erheblich zunehmen", sagte Sewing am Mittwoch bei der "Handelsblatt"-Bankentagung in Frankfurt. "Europa braucht nicht möglichst viele Banken, Europa braucht vor allem starke Banken."

SN/APA (AFP)/DANIEL ROLAND Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing will die Kräfte bündeln